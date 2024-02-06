الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دفة الخطاب الغربي تتحول في اتجاه دولة فلسطينية مستقلة

حرب غزة
حرب غزة

خطابًا مختلفًا ذو نبرة مغايرة، أنه حديث غربي يطالب الآن بإقامة دولة فلسطينية كشرطًا أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

فبعد عقودًا من تجاوز أي صوتًا ينادي بالدولة الفلسطينية والحديث باستحياء عن حق الفلسطينيين في تحديد مصيرهم، جاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في غزة، ليظهر حراكًا غربيًا باتجاه دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "دفة الخطاب الغربي تتحول في اتجاه دولة فلسطينية مستقلة".

إنزلاق الشرق الأوسط نحو شفير الحرب

ويبدو أن الغرب الآن بدأ يدركوا أهمية الاعتراف بالشعب الفلسطيني، لوضع حدًا لإنزلاق الشرق الأوسط نحو شفير الحرب، ففي تطورًا لافتًا لموقف الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، بدأت التلميحات تتردد في العواصم الكبرى حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، قبل الدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل، وهو التلميح الأكثر ترديدًا  لهذا الأمر منذ النكبة الفلسطينية في عام 1948.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على حل الدولتين، لأن وحده القادر على ضمان السلام الآمن والعادل في المنطقة.

دولة فلسطينية مستقلة دفة الخطاب الغربي الخطاب الغربي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وآمنة إقامة دولة فلسطينية تحقيق السلام في الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

باحثة توضح سبب المشاحنات بقاعة البرلمان اللبنانى بشأن مشروع قانون موازنة العام الجارى

"التعليم" الفلسطينية: استشهاد 4895 طالبًا وقصف 400 مدرسة

"تهجير الفلسطينيين لشمال غزة".. مخطط الاحتلال قبل اجتياح رفح

إصابة جنديين إثر سقوط صاروخ أطلقه حزب الله بمرجليوت قرب حدود لبنان

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ويستهدف محيطه بشكل مركز

وزير العدل التركى: الادعاء العام فتح تحقيقًا فى حادث هجوم قصر تشاجلايان

5 شهداء فى قصف للاحتلال استهدف سيارة بحى البراق غربى خان يونس

وزير الداخلية التركى: 5 جرحى فى إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول ومقتل مسلحين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس