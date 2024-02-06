خطابًا مختلفًا ذو نبرة مغايرة، أنه حديث غربي يطالب الآن بإقامة دولة فلسطينية كشرطًا أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

فبعد عقودًا من تجاوز أي صوتًا ينادي بالدولة الفلسطينية والحديث باستحياء عن حق الفلسطينيين في تحديد مصيرهم، جاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في غزة، ليظهر حراكًا غربيًا باتجاه دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "دفة الخطاب الغربي تتحول في اتجاه دولة فلسطينية مستقلة".

إنزلاق الشرق الأوسط نحو شفير الحرب

ويبدو أن الغرب الآن بدأ يدركوا أهمية الاعتراف بالشعب الفلسطيني، لوضع حدًا لإنزلاق الشرق الأوسط نحو شفير الحرب، ففي تطورًا لافتًا لموقف الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، بدأت التلميحات تتردد في العواصم الكبرى حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، قبل الدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل، وهو التلميح الأكثر ترديدًا لهذا الأمر منذ النكبة الفلسطينية في عام 1948.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على حل الدولتين، لأن وحده القادر على ضمان السلام الآمن والعادل في المنطقة.