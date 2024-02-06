"تهجير الفلسطينيين لشمال غزة".. مخطط الاحتلال قبل اجتياح رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد مخطط الاحتلال قبل اجتياح رفح، وتهجير الفلسطينيين إلى شمال غزة.

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أن مساحة الخيام المؤقتة التي يقدر أنها تؤوي أكثر من مليون مدني فلسطيني نازح، تتوسع بشكل سريع في مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، في وقت يتجه جيش الاحتلال لاجتياح المنطقة، ويخطط لتهجير النازحين هناك، إلى شمال القطاع، وفق التقارير الإسرائيلية.

وأوضحت الصور، أن معظم المنطقة المفتوحة سابقًا في رفح امتلأت بالخيام، إلى حد كبير في الفترة ما بين 10 ديسمبر و3 فبراير، حيث يبحث الفلسطينيون النازحون داخليًا قسرًا بأوامر جيش الاحتلال، الذي يشن عدوانًا غاشمًا ومدمرًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن مأوى لهم.

أكثر من نصف سكان غزة يلجأون لمنطقة رفح

ولجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي قال، إن اللاجئين الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والمأوى والأدوية، ما زالوا يتدفقون على رفح مع احتدام العدوان على مكانٍ قريبٍ.

تحذيرات منظمات الإغاثة من الاجتياح الإسرائيلي لرفح

ويتركز حاليًا حوالي 1.4 مليون من سكان قطاع غزة في رفح، وأكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أي عملية إسرائيلية برية في المنطقة، ستكون كارثة كبرى.

وجاءت تحذيرات منظمات الإغاثة من الاجتياح الإسرائيلي لرفح، في حين قال يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال، مساء أمس الإثنين، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس الجنوبية "ستحقق أهدافها قريبًا"، مع تقدم القوات جنوبًا نحو رفح، آخر معقل متبقٍ لحماس.