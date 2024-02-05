الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ زراعة يكشف استراتيجية مصر لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن مصر استهدفت استراتيجية في القطاع الزراعي لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وذلك من خلال خطة كبيرة تقوم بها مصر لكي تصل صادراتها بوجه عام ككل 100 مليار دولار سنويًا.

وأشار أبو اليزيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، إلى أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة بالمشروعات القومية لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية القديمة، لافتًا إلى أن جزء من هذا العمل هو التركيز على الاهتمام بالتصدير.

تنافس المنتج المصري بالخارج

وأوضح أستاذ الزراعة، أن هذا الأمر يركز على من تنافس المنتج المصري بالخارج من خلال رفع كفاءة الإنتاج والجودة في آن واحد، مع الاستمرار على خطة الأمن الغذائي، لتسجل صادرات مصر الزراعية 8.5 مليار دولار.

ونوه أستاذ الزراعة، بأن مصر تنشئ هيئة تشريعية من خلال وضع بعض النظم والثوابت، مثل هيئة سلامة الغذاء التي تقوم بتتبع مراحل الإنتاج لضمان توفير الأمن والسلامة للمستهلك.

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