الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحتل المركز الأول عالميًا في البرتقال.. تعرف على الصادرات الزراعية بمصر

البرتقال
البرتقال

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن الصادرات الزراعية بمصر، التي تحتل المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة.

أبرز الصادرات الزراعية بمصر

  • مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
  • بلغت الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.44 مليون طن عام 2023 مقابل 4 ملايين طن بـ 2014.
  • بلغت قيمة الصادرات المصنعة 5.1 مليار دولار ليصبح إجمالي الصادرات الطازجة والمصنعة 9 مليارات دولار.
  • تم تصدير نحو مليوني طن من الموالح يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن.
  • جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
  • بلغ عدد الأسواق التصديرية التي تم فتحها خلال العشر سنوات الأخيرة 93 سوقًا منها 30 سوقًا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
  • يتم حاليًا تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160 سوقًا دوليًا.
  • لأول مرة يستقبل السوق الياباني صادرات زراعية مصرية ما يعتبر شهادة ثقة لقوة إجراءات السوق الياباني.
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