تحتل المركز الأول عالميًا في البرتقال.. تعرف على الصادرات الزراعية بمصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن الصادرات الزراعية بمصر، التي تحتل المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة.

أبرز الصادرات الزراعية بمصر