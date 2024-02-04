الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة التميمى ترصد تفاصيل الجلسة الطارئة بالعراق لبحث القصف الأمريكى على البلاد

هبة التميمي
هبة التميمي

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي دعا لجلسة طارئة للرئاسات الثلاثة بالعراق لبحث القصف الأمريكي على البلاد، مشيرة إلى أن اليوم سوف يخرج لنا بعدة أمور وتداعيات هذا القصف على المدنيين.

وأضافت التميمي، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك تعاونا مع الجهات الأمنية للتوجه إلى أماكن الاعتداء الأمريكية، وسوف يتم الوقوف على هذه التداعيات.

حراك سياسى ودبلوماسى بخصوص القصف على المدنيين

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، أن يوم أمس شهد حراكا سياسيا ودبلوماسيا بخصوص هذا القصف على المدنيين، والقوات الأمنية، وهناك تنديد واستنكار لهذه الهجمات التي راح ضحيتها 16 شهيدًا وإصابة العشرات.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد إلى أن هذا القصف ليس بالسهل، حيث إن الخارجية العراقية استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعبرت عن احتجاجها الذي طال عددًا من البلدات العراقية.

العراق بحث القصف الأمريكي على البلاد القصف الامريكي هبة التميمي هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية تفاصيل الجلسة الطارئة بالعراق

مواد متعلقة

تفاصيل انطلاق مهرجان الترويج السياحي لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

بذكرى وفاتها.. محطات فنية في حياة الفنانة نادية لطفي

"أكبر المنظمات الخيرية بمجال الإغاثة".. "القاهرة الإخبارية" ترصد جهود منظمة أوكسفام

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومى الإسرائيلى

قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال: نجرى تحقيقات بشأن فشلنا فى 7 أكتوبر

صفارات الإنذار تدوّى فى عدد من المستوطنات على الحدود مع لبنان

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ27365 شهيدًا و66630 مصابًا

هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين