نورى المالكى: الاعتداء الأمريكى على سيادة العراق وقتل أبنائه مرفوض

استنكر رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، فيما دعا إلى موقف وطني مسئول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب.

وقال المالكي في تدوينة على منصة (إكس) إن الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، وقتل أبنائه بدم بارد قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي.

واستنكر استهداف واغتيال ثُلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقارهم الثابتة، مؤكدًا أن من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها، لأن هذا الفعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب، ويجلب المزيد من القتل والتخريب الذي لا مبرر له في القوانين الدولية، وشرعية حقوق الإنسان، وقيم الحضارة المدعاة كذبًا وزورًا.

وتابع "أن العراقيين لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يصبروا على الاستهانة بأرواح أبنائهم"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك موقف وطني مسئول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب.

وزارة الخارجية العراقية

وفي وقت سابق جددت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.

وقال بيان للوزارة إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ديفيد بيركر.

وأضاف البيان، أن رئيس دائرة أمريكا دياري أحمد مجيد، سلم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال المؤقت تضمنت رفض العراق واستنكاره للعدوان الأمريكي الذي استهدف قوات أمنية عراقية، فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والذي أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بينهم مدنيون إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق عن اعتزامها استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.

وأعلن الحشد الشعبي، اليوم، عن مقتل 16 وإصابة 36 آخرين جراء العدوان الأمريكي، مشيرًا إلى أن "البحث لا يزال جاريًا عن جثامين عدد من المفقودين".

وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان صحفي اليوم، إن الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية، وتعدٍّ على أجهزته الأمنية الرسمية، كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم، وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه.