الحشد الشعبى العراقى: يجب تطهير أرض بلادنا من الوجود الأجنبى

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم الأحد، إن العدوان الأمريكي هو استهدف لقوات الحشد الشعبي بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تطهير أرض العراق من الوجود الأجنبي.

وأضاف الفياض خلال مراسيم تشييع شهداء العدوان الأمريكي في مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار أن العدوان الأمريكي كان استهدافًا مباشرًا لقوات الحشد الشعبي، منوها بأن "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، لأنها تمثل استهدافًا وقحًا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن دماء الحشد الشعبي تمثل مكانة العراق وكرامته، ولن نقبل بأن تكون دماء أبنائنا مادة سياسية رخيصة.

ولفت إلى أن الحشد الشعبي عز القوات المسلحة وفخر العراقيين، متابعًا: "يجب تطهير أرض العراق من الوجود الأجنبي".

وزارة الخارجية العراقية

وجددت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.

وقال بيان للوزارة إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأمركية في بغداد ديفيد بيركر.

وأضاف البيان، أن رئيس دائرة أمريكا دياري أحمد مجيد، سلم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال المؤقت تضمنت رفض العراق واستنكاره العدوان الأمريكي الذي استهدف قوات أمنية عراقية، فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم، والذي أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بينهم مدنيون إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن العراق أكد مجددًا رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة؛ إذ إن بلدنا ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين، وستبذل الحكومة كل الجهد الذي تقتضيه المسئولية الأخلاقية والوطنية والدستورية لحماية أرضنا ومُدننا وأرواح أبنائنا من المدنيين وقوات الأمن بصنوفها المختلفة.