ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إنه يجب أن تسيطر مصر على غزة، ويجب على الأردن أن يتولى مسئولية المنطقة (أ) من الضفة الغربية وجزء صغير من المنطقة (ب).

خطة ليبرمان لإنهاء الدولة الفلسطينية

وقال اليميني المتطرف ليبرمان، ضمن رؤيته لحدود إسرائيل دون وجود دولة فلسطينية: "نحن نفهم أن فكرة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد ماتت، لذا نحن بحاجة إلى نهج آخر، فمن غير المنطقي القيام بنفس الشيء لسنوات عديدة وتوقع نتائج مختلفة".

وتحدث ليبرمان، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دبلوماسية مكثفة لقبول حل الدولتين، بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال ليبرمان إنه يريد الآن العودة إلى فكرة "الاتحاد الكونفيدرالي بين الأردن والفلسطينيين"، وأشار إلى أن المنطقة (ج) في الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام. وتقع المنطقتان (أ) و(ب) تحت رعاية السلطة الفلسطينية، والمنطقة (ج)، حيث تقع جميع المستوطنات، تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والمدنية.

وتابع: "على إسرائيل أن تقطع كل علاقاتها مع غزة، وهي المنطقة التي يعتقد أنه ينبغي إعادتها إلى مصر، في نهاية المطاف، يجب على المصريين السيطرة على قطاع غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية، وليس لدينا أي خيار آخر، لأن كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية".

ليبرمان يدعو لتهجير الفلسطينيين لسيناء

وقال ليبرمان إنه يجب على المجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة الاستثمار في بناء مدينة جديدة للفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، وزعم أن التهجير سوف ينشط منطقة سيناء اقتصاديًا.

وقال إنه بغض النظر عمن يسيطر على غزة، فإن جميع البضائع التي تدخل القطاع يجب أن تمر عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وقد عارض المجتمع الدولي والفلسطينيون مثل هذه الخطوة في الماضي، وذلك للحفاظ على الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خوفًا من أن ربط الجيب بمصر يضر بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال: "لا أفهم لماذا نستخدم ميناء أشدود مرة أخرى لبضائع واحتياجات غزة بينما يوجد ميناء العريش في مصر فكل ما يحتاجون إليه، يجرى إحضاره عبر العريش؟".