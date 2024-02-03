السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية ونظيره النرويجى يؤكدان أهمية حشد الدعم الدولى لإدخال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، أهمية حشد الموارد والدعم الدولي لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت، وإزالة العوائق التي تحول دون تدفقها إلى القطاع.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه شكري، اليوم السبت، من نظيره النرويجي.

وصرّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، بأن الوزيرين تناولا مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المطلوب القيام بها لضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2720، وتفعيل الآلية الأممية على وجه السرعة بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات لغزة. 

توزيع المساعدات والتعامل مع مختلف جوانب الوضع الإنسانى المتأزم فى غزة 

كما بحث الوزيران التحديات التي تواجه نشاط وقدرات وكالة الأونروا على ممارسة عملها، على إثر قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باعتبار أن الأونروا تضطلع بالدور الأساسي في عملية توزيع المساعدات والتعامل مع مختلف جوانب الوضع الإنساني المتأزم في غزة. 

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وأضاف السفير أحمد أبوزيد أن وزير خارجية النرويج ثمّن الدور الهام الذي تضطلع به مصر على مسار تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في غزة.

واتفق الوزيران، في نهاية الاتصال، على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.

سامح شكري أبناء الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار وكالة الأونروا نظيره النرويجي غزة

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