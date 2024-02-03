شاعرة فلسطينية: المصريون حريصون على توجيه الرسائل الداعمة لأهل غزة من معرض الكتاب

أكدت الشاعرة الفلسطينية إبتسام أبوسعدة أن المصريين حريصون على توجيه الرسائل الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية وأهل قطاع غزة، وذلك خلال مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر التفاعل مع الجناح الفلسطيني، والذي يتجلى في الإقبال الشديد على فعاليات الجناح.

وأضافت الشاعرة إبتسام أبوسعدة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الرسائل التي يوجهها المصريون دعما للقضية الفلسطينية أمر مقدر جدا لدى الفلسطينيين، خاصة عندما تصدر تلك الرسائل من الأطفال، الأمر الذي يدل على الوعي الشديد في المجتمع المصري بأهمية القضية الفلسطينية، وانعكاسها على الأمن القومي المصري بشكل أو بآخر.

وأوضحت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد حدثا مهما جدا ليس للفلسطينيين فقط، ولكن لكل العرب والعالم، إذ يجمع المعرض مختلف الجنسيات والثقافات وكبار كتاب الأدب والفكر، ما يمنح القائمين على جناح فلسطين الفرصة لعرض تطورات الأوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ولفتت الشاعرة الفلسطينية إلى أن ما يميز دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام هو الإقبال الشديد الذي تشهده أروقة وساحات المعرض من مختلف الفئات العمرية، إذ أصبح المعرض ملتقى لكل الفئات والأعمار، نظرا لما خصصته إدارة المعرض من تيسيرات تناسب كافة الفئات.

دورة معرض الكتاب لهذا العام تشهد زخمًا ثقافيًا وتعاونًا وتنسيقًا

وحول التعاون الثقافي المصري الفلسطيني، نوهت الشاعرة بأن دورة معرض الكتاب لهذا العام تشهد زخما ثقافيا وتعاونا وتنسيقا كبيرا بين الجانبين، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة إلى عدوان إسرائيلي غاشم، حيث يتواجد الشعراء والكتاب الفلسطينيون في معظم الفعاليات الثقافية المتزامنة مع إقامة المعرض.

وأشادت الشاعرة الفلسطينية بما خصصه جناح الأزهر الشريف من فعاليات ثقافية وفنية وفكرية وترفيهية داعمة للقضية الفلسطينية وأهل قطاع غزة، معربة عن تقديرها للمسئولين في الهيئة العامة المصرية للكتاب القائمة على تنظيم المعرض لما لمسته من دعم لا محدود لفلسطين.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير الجاري.. وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.