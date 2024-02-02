الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض القاهرة الدولي للكتاب: أكثر من 3.5 مليون زائر

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر، وسجل اليوم التاسع من المعرض، حضور قرابة 700 ألف زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تفرد المعرض هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية، واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب الثقافة المتنوعة."

وتابعت وزيرة الثقافة: "نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي، ونأمل أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه، والذي بلغ 3 مليون و700 ألف زائرً".

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة: "شهد معرض الكتاب الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا منقطع النظير ونجاحًا يضاف إلى مسيرة المعرض الناجحة طوال سنواته الماضية، وأثبت جمهور المعرض أن الثقافة أولوية، وهو ما انعكس في الإقبال الجماهيري الكبير ليس فقط على اقتناء الكتب، ولكن على البرنامج الثقافي الغني متعدد المحاور والموضوعات، والذي استضاف نخبة من رموز الأدب والثقافة من مصر والعالم."

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "بلغ عدد الزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة  690،865 زائرًا، ليصل إجمالي الحضور منذ بدء المعرض إلى 3،503،439 زائرًا."

تقام الدورة الخامسة والخمسين لــ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتختتم فعالياته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير الجاري، وقد اختيرت شخصية المعرض الرئيسية لعالم المصريات دكتور سليم حسن، بينما معرض كتاب الطفل، اختير لشخصيته كاتب أدب الأطفال يعقوب الشاروني.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقام تحت شعار: “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور سليم حسن كاتب الأطفال يعقوب الشاروني

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