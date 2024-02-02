الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد كثيف لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه التاسع

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

شهدت بوابات مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في اليوم التاسع لاستقبال زوار المعرض، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات. 

واصطف زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام. 

وتقام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى السادس من فبراير الجاري.

 الموقع الرسمي للمعرض يتيح خريطة مفصلة لصالاته

ويتيح الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خريطة مُفصلة لصالاته المقسمة إلى 5 صالات، حيث بإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة على مكان دار النشر أو الجناح الذي يرغب في التوجه إليه بسهولة، كما يوصي الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه لتخطي أي قوائم انتظار عند الدخول للمعرض.

 عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200

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وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

القاهرة الدولي للكتاب زوار المعرض طوابير ممتدة أمام البوابات منع الازدحام 1200 دار نشر

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