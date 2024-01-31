الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نقاد يناقشون "الثقافة طوق نجاة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جانب من الندوة بمعرض
جانب من الندوة بمعرض القاهرة

شهدت قاعة "فكر وإبداع" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55 ندوة نقاشية بمحور "كاتب وكتاب"؛ لمناقشة كتاب "الثقافة طوق نجاة" للكاتب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، بحضور كل من الكاتب أحمد الجمال، والدكتور أحمد زكريا الشلق عضو مجمع اللغة العربية، وأدار النقاش الدكتور عبد الحميد شلبي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر.

وفى البداية علق الدكتور عبدالحميد شلبي، بأن الثقافة هي أسلوب حياة وأيضًا التي يعنيها الكاتب هي أن يكون الفرد مثقفا بوطنه وبنفسه وبأمته، كما أن الكتاب يتحدث عن التعليم والفكر والثقافة حول العالم العربي لعل يتأثر شباب اليوم بما يقدمه ويعلو بيه.

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وأشار إلى أن الكتاب يناقش العديد من الثقافات ببعض الدول العربية مثل اليمن وليبيا وعمان وغيرها، وما بها من أحداث ثقافية عظيمة، كما يناقش أعلام الفكر والثقافه حول العالم العربي بأجمعه.

الثقافة هي طوق النجاة


واستكمل الحديث الكاتب أحمد الجمال، معلقا على أهمية الجانب الثقافي وأهمية الحديث عنه، كما ترك الكاتب أحاديث ومواضيع عديدة للقارئ ووجدانه من أجل السعي وراء المعرفة والثقافة.

وأشار الجمال، إلى أن هناك قضايا مهمة تمت مناقشتها داخل الكتاب، وعلق أن الثقافة هي طوق النجاة، متاعًا: "كنت أتمنى أن تكون هي النجاة بذاتها.

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وأكد الجمال أن الكتاب أضاف إليه كيفية إعداد نخبة ثقافية ومجتمع يهتم اهتماما بليغا بالثقافة وأهميتها، مشيرًا إلى أن هناك قصورا في اللغة العربية والثقافه العربية، وهذا يتضح كثيرا في رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها.

وأضاف أن الكاتب أبدع في وصف الصورة وكيف استطاعت إيصال معانٍ عديدة إلى القارئ، فالصورة تستطيع أن توصل ما يمكن للعديد من المقالات وصفه، وهذا ما أشار إليه الكاتب أيضا في هذا العمل المبدع، ببراعة شديدة وضع يده على دور الأسر المختلفة والحالات الاجتماعية المتنوعة داخل هذا الكتاب، مضيفا أن التاريخ والحياة يصنعهما التراكم.

واستكمل الحديث الدكتور أحمد زكريا الشلق، مشيرا إلى ان الكتاب له أثر متميز عن باقي الكتب الأخرى، كما أنه يضم العديد منّ المقالات المختلفة، مشيرا إلى أن الكاتب يشير إلى أهمية الثقافة والمعرفة داخل العقول، واستكمل حديثه بأن الثقافة تنهض بالمجتمع والأمة إلى سبيل آخر من النهوض.

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