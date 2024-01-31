القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى غزة تنعكس على معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

أكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" زينب شبل، من معرض الكتاب، أن الأوضاع في غزة انعكست بشكل كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام في المعرض.

وأضافت شبل، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب الأوضاع الجارية في قطاع غزة، تم تخصيص يوم يدور على كل المحاور الخاصة به حول الثقافة الفلسطينية والهوية الثقافية والأدبية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه ستتم مناقشة الإصدارات الخاصة بالكُتاب الفلسطينيين، وانعقاد ندوات تخص القضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين وعلاقة مصر بهذه القضية منذ بدايتها وحتى الآن وإحياء التراث الفلسطيني بشكل عام، وإحياء الثقافة والهوية في العديد من الفعاليات في المعرض.

وأكدت، أن الجديد هذا العام، هو ما يسمى بانطلاق مؤتمر اليوم الواحد، والذي يناقش العديد من الموضوعات والقضايا المهمة التي طرأت على الساحة، وبها العديد من التطورات الحديثة، واحدة من أهم هذه القضايا هي قضية الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتالبعت: "سيتم التطرق للكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي في معرض الكتاب، بجانب الروايات التي تمت متابعتها من خلال هذه التقنية أو الاستعانة بها لكتابتها".

