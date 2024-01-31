الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد مسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل

استشهاد مسنة وطفلة
استشهاد مسنة وطفلة بمستشفي الأمل في مدينة خان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد مسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.  

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد من الشهداء والجرحى ارتقوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع ضحايا غزة لـ26900 شهيد

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من الشهداء والمصابين، منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى اليوم.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع ليصل إلى 26900 شهيد و65949 مصابًا منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مسنة وطفلة انقطاع الأكسجين مستشفى الأمل خان يونس قطاع غزة جباليا

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