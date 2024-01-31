الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جنود الاحتلال يطالبون مراسلة "القاهرة الإخبارية" بمغادرة مكانها باعتباره نقطة عسكرية

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، خلال البث الهوائي، مغادرة المكان باعتباره نقطة عسكرية وتقديم أوراقها الثبوتية.

وقالت دانا أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر برنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يطالبونها بتقديم البطاقة الشخصية الخاصة بها وبطاقة الهوية، ويأمرونها بمغادرة المكان فورًا باعتباره نقطة عسكرية مغلقة.

وخلال نقل مراسلة القاهرة الإخبارية الأحداث داخل فلسطين، يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي لـ"دانا أبوشمسية" يطالبونها بوقف البث الهوائي ووقف نقل الصورة التي تحدث في الداخل الفلسطيني.

وطالبت أبوشمسية جنود الاحتلال خلال البث المباشر الانتظار لدقيقة واحدة حتى تنتهي من نقل رسالتها إلى قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت أن جنود الاحتلال لا يريدون نقل الصورة بشكل حقيقي من خلال المشاهد التي تبث عبر الهواء مباشرة، موضحة أن الشارع الذي تقف فيه هو شارع عام وليس نقطة عسكرية كما يدعي جنود الاحتلال.

وأوضحت أنه منذ اللحظة الأولى التي وقفت فيها لتقديم رسالتها إلى قناة "القاهرة الإخبارية"، بدأ جنود الاحتلال في التقدم للمكان وطالبوها بفحص الهوية الشخصية وبطاقة الصحافة الشخصية، ولكن بعد إجراء اتصالات مطولة أخبروها بأنه يمنع عليها التواجد هنا كونها منطقة عسكرية مغلقة، مؤكدةً أن هذا هو حال القدس المحتلة بعد السابع من أكتوبر بوضع الحواجز العسكرية التي تمنعنا من التحرك بحرية.

 

القاهرة الإخبارية القدس المحتلة جولة المراسلين الاحتلال فلسطين دانا أبو شمسية البث الهوائي

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