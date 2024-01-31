الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال غرب المنطقة الوسطى بغزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت في أحد المباني بمحور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنه تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

مجازر جديدة للاحتلال

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الشهداء والمصابين، منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى اليوم.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع ليصل إلى 26900 شهيد و65949 مصابًا منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا و313 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.