الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: مصر تحاول "بكل الطرق" وقف العدوان على غزة

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية مازالت مستمرة ومستوى الدعم لفلسطين هو الأعلى في العالم، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وتحاول بكل الطرق وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين.

أضاف مسلم، خلال تصريحات له على شاشة القاهرة الإخبارية أن القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل مصري، هذه القضية التي دفعت مصر عبر التاريخ الكثير من الشهداء والدماء والأموال من أجل هذه القضية ومازالت مستمرة في هذه المرحلة وكانت فرصة أن نبرز الدور المصري منذ اليوم الأول وحتى الآن سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي والإنساني والمساعدات التي تقدمها مصر وهي الأعلى على مستوى العالم.

أشار إلى أنه فرصة لتأكيد الدور التي لعبته مصر التي سعت في تغير أو تحول الاتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، خاصة أن القضية مازالت مستمرة والحرب مازالت مستمرة ومازال "نتنياهو" يراهن البقاء على مقعده. 

القاهرة الإخبارية مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي محمود مسلم محمود مسلم

مواد متعلقة

الطاهرى: التاريخ سيشهد لمصر بصمودها فى دعم القضية الفلسطينية

عمرو خليل: لا سلام ولا أمان فى المنطقة بدون دولة فلسطينية

"القاهرة الإخبارية".. كتائب عراقية تُعلن تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية

هل يمثل موقف ديفيد كاميرون "محافظين بريطانيا"؟.. محمد مشارقة يوضح

البنتاجون: نسعى لضبط السلام العالمى فى ظل الأزمات المتلاحقة

البرهان: سنلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع ومبادرات "إيجاد" لا تعنينا

وزير العدل بجنوب إفريقيا: مصر تمارس ضغطًا لوقف إطلاق النار فى غزة

خبير فى الشئون الإفريقية: انسحاب 3 دول من إيكواس "كان متوقعًا"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. جلسة مع كولر لحسم «بديل الشناوى».. واتجاه لإعادة «لطفى»

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى