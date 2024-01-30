محمود مسلم: مصر تحاول "بكل الطرق" وقف العدوان على غزة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية مازالت مستمرة ومستوى الدعم لفلسطين هو الأعلى في العالم، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وتحاول بكل الطرق وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين.

أضاف مسلم، خلال تصريحات له على شاشة القاهرة الإخبارية أن القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل مصري، هذه القضية التي دفعت مصر عبر التاريخ الكثير من الشهداء والدماء والأموال من أجل هذه القضية ومازالت مستمرة في هذه المرحلة وكانت فرصة أن نبرز الدور المصري منذ اليوم الأول وحتى الآن سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي والإنساني والمساعدات التي تقدمها مصر وهي الأعلى على مستوى العالم.

أشار إلى أنه فرصة لتأكيد الدور التي لعبته مصر التي سعت في تغير أو تحول الاتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، خاصة أن القضية مازالت مستمرة والحرب مازالت مستمرة ومازال "نتنياهو" يراهن البقاء على مقعده.