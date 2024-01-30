هل يمثل موقف ديفيد كاميرون "محافظين بريطانيا"؟.. محمد مشارقة يوضح

أكد د.محمد مشارقة، مدير مركز تقدم للدراسات، أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن حل الدولتين من أجل إقرار السلام في الشرق الأوسط، تعد خطيرة جدًا.

أضاف "مشارقة"، الثلاثاء، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استنكار بريطانيا مؤتمر القدس، الذي شاركت فيه قوى اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي، الداعي لإعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة يعد استنكارًا هامًا، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر شارك فيه 9 من وزراء الليكود، وهذا يعني أن التيار "الكهاني" في إسرائيل الآن يتمتع بدعم كبير داخل كل الأحزاب الإسرائيلية.

وأوضح أن ما جرى يوم أمس في القدس يمثل عمليًا الموقف الحقيقي لحكومة "نتنياهو" الذي لم يعترض على هذا المؤتمر، ولكن جزءًا هامًا من الليكود شارك فيه، بجانب عشرات من أعضاء الكنيست، بمعنى أنهم يمثلون التيار المركزي في إسرائيل.

وأشار إلى أنه بذلك انتقل التيار الهامش ببرنامجهم في 2017 لتصفية الشعب الفلسطيني وإقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر تحول الآن إلى مركز الحياة السياسية في الحكومة الإسرائيلية، وهذا هو الجديد الذي تمثله حكومة "نتنياهو" اليوم.

ونوه، إلى أنه من المستغرب أن العالم لم يُدن هذا المؤتمر، ولم يتوقف عند هذا الحدث المهم للغاية، الذي يدعو علانية وصراحة حكومة إسرائيل بتبني موقف استيطان غزة مجددًا وتحويلها إلى باحة خلفية للمدن الإسرائيلية في غلاف غزة.