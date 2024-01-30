مندوب واشنطن بالأمم المتحدة: الأونروا تلعب دورًا حيويًا فى تقديم المساعدات للفلسطينيين

أكدت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلعب دورًا حيويًا في تقديم مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

أوضحت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة أنها تواصلت مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المزاعم ضد وكالة "الأونروا".

أشارت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة، تريد أن ترى تغييرات جوهرية قبل إمكانية استئناف تمويل الأونروا.