الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تصفية “إيفرجراند” الصينية كانت متوقعة؟.. محلل اقتصادى يجيب

هيثم الجندي
هيثم الجندي

علّق المحلل الاقتصادي هيثم الجندي، على قرار تصفية شركة العقارات العملاقة "تشاينا إيفرجراند" الصينية.

وقال الجندي، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن الشركة الصينية تطور يبرز إلى أي مدى الأزمة العقارية آخذة في التفاقم في الصين، لافتًا إلى أن النموذج الأبرز في تدهور هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة بما يمثله من حصة تصل لخُمس حجم الاقتصاد الصيني والذي يستحوذ على أغلب مدخرات الصينيين.

وأوضح أنه بسبب هذا التدهور فإنه سينعكس على أغلب المؤشرات الاقتصادية في الصين بصورة ضعف في الطلب الداخلي يزيد من الضغوط على العلاق الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إيفرجراند الشركة الصينية اكسترا نيوز الصين الاقتصاد الصيني

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