الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: هناك دول جددت مساعدتها لـ"الأونروا"

هيثم أبوسعيد
هيثم أبوسعيد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إننا بدأنا نلاحظ أن هناك دولًا جددت مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأكدت أنها لن تنقطع عن إيفاء حصتها من هذه المساعدات.

وأضاف سعيد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نأمل أن تزيد هذه الدول وأن تعود الدول التي قاطعت عن تمويلها للأونروا، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيرش 9 من أصل 12 إلى التحقيق الذين يبدون أن هناك اتصالًا بينهم وبين جهات ومنظمات محلية لا يمكن للموظفين الأمميين أو المعتمدين الأمميين أن يكونوا على صلة مباشرة أو أن يكونوا على تفاعل أكثر من الحدود المطلوبة معهم.

 مناشدة كل الجهات المعنية بممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف عملياته في غزة

وناشد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، كل الجهات المعنية بممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف عملياته في غزة، مشيرًا إلى أن الآلية التي سنعمل من خلالها هي الآلية الدبلوماسية التي بدأنا بها منذ فترة من خلال الدول التي لها اليد الطولى مع الجيش الإسرائيلي حتى يتراجع عن الانتهاكات التي يقوم بها.

 

البعثة الأممية لحقوق الإنسان أونروا المساعدات القاهرة الإخبارية أنطونيو غوتيرش

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