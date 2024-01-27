السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: تحضير عريضة فى الولايات المتحدة للتخلص من "نتنياهو"

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي، إن الإدارة الأمريكية بأركانها الآن تحاول تقديم كل أشكال الدعم الاستراتيجي لإسرائيل بما فيها التطورات المرتبطة بإرسال 50 طائرة، بجانب محاولة الولايات المتحدة تجميد المساعدات فهي تدعم إسرائيل ولكن تحاول التخلص من نتنياهو.

وأضاف العكة، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عريضة يتم تحضيرها من أجل أن يتم نشرها في الولايات المتحدة تضم قادة عسكريين وسياسيين وقادة الموساد السابق والاستخبارات والشاباك وفنانين ومن حصل على جوائز نوبل للسلام، هذه العريضة تشكل مدخل الولايات المتحدة للتخلص من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس لذلك علاقة بأي شكل من الأشكال بدعم إسرائيل.

وأوضح، أن هذه العريضة تقول بشكل واضح يجب التخلص من نتنياهو، لأنه يتحمل مسئولية ما جرى في السابع من أكتوبر ويداه ملطخة بالدماء ولا يصلح لقيادة وإدارة هذه الحرب.

 

القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية إسرائيل المساعدات التخلص من نتنياهو نتنياهو السابع من أكتوبر

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