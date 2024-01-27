الاحتلال يجرى تدريبًا عسكريًا بالذخيرة الحية لزيادة الجهوزية بالحدود الشمالية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أجرت تدريبًا عسكريًا بالذخيرة الحية لزيادة الجهوزية على الحدود الشمالية.

وفي سياق آخر، كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل استهداف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال بالقرب من مستوطنة شلومي، بعد غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وقال سنجاب، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن عمليات القصف متبادلة على الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 4 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية استخدم فيها صواريخ متنوعة، منها صاروخ بركان التي استهدفت موقع جل العلام والعباد في الشمال الإسرائيلي، وعددًا من المواقع الإسرائيلية الأخرى، والتي حقق حزب الله فيها إصابة مؤكدة.