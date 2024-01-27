أستاذ قانون: "العدل الدولية" لديها قناعة بأن الحرب الإسرائيلية تشكل إبادة جماعية

قال رائد أبوبدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية أمس، لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتعنت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية، مؤكدًا أن هذه القناعة المبدأية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية.

وأضاف أبو بدوية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأوضح، أن ما يجوز أن تقوم به إسرائيل وفق قرار المحكمة، هو فقط الأعمال العكسرية التي تكون أهدافها موجهة لأهداف عسكرية وليس لأهداف مدنية، مؤكدًا أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.