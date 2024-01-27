مسؤول بـ"الثقافة": نسعى لبناء الطفل والإنسان المصري

قال أحمد عبدالعليم، مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل، إن الأطفال هم المستقبل، وأي أمة كي تنهض عليها أن تهتم بأطفالها، مشيرًا: إلى أننا نسعى لبناء الطفل وبناء الإنسان المصري وهذا هدف استراتيحي من ضمن أهداف وزارة الثقافة.

وأضاف "عبدالعليم"، خلال مداخلة له لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، اليوم السبت، أن الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الخامسة والخمسين، بالنسبة للطفل، هو زيادة عدد دور العرض من السنوات الماضية، نظرًا لاهتمام وزارة الثقافة بركن الأنشطة.

وأوضح: أن الأطفال يأتون إلى المعرض برفقة ذويهم منذ الصباح الباكر، حيث لدينا عدد من الأنشطة استهدفنا أن يكون جزء من تلك الأنشطة في تنمية وعي الطفل وجزء اكتشاف المواهب وجزء ترفيهي، حيث يعمل هذا الأمر بشكل متوازي داخل قاعات وزارة الثاقفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار أحمد عبدالعليم، إلى أن كل كُتاب وفناني وباحثي الأطفال يحبون التواجد في ركن الأطفال التابع لوزارة الثقافة في معرض الكتاب للقاء الأطفال بشكل مباشر.