السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسؤول بـ"الثقافة": نسعى لبناء الطفل والإنسان المصري

ثقافة الطفل
ثقافة الطفل

قال أحمد عبدالعليم، مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل، إن الأطفال هم المستقبل، وأي أمة كي تنهض عليها أن تهتم بأطفالها، مشيرًا: إلى أننا نسعى لبناء الطفل وبناء الإنسان المصري وهذا هدف استراتيحي من ضمن أهداف وزارة الثقافة.

وأضاف "عبدالعليم"، خلال مداخلة له لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، اليوم السبت، أن الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الخامسة والخمسين، بالنسبة للطفل، هو زيادة عدد دور العرض من السنوات الماضية، نظرًا لاهتمام وزارة الثقافة بركن الأنشطة.

وأوضح: أن الأطفال يأتون إلى المعرض برفقة ذويهم منذ الصباح الباكر، حيث لدينا عدد من الأنشطة استهدفنا أن يكون جزء من تلك الأنشطة في تنمية وعي الطفل وجزء اكتشاف المواهب وجزء ترفيهي، حيث يعمل هذا الأمر بشكل متوازي داخل قاعات وزارة الثاقفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار أحمد عبدالعليم، إلى أن كل كُتاب وفناني وباحثي الأطفال يحبون التواجد في ركن الأطفال التابع لوزارة الثقافة في معرض الكتاب للقاء الأطفال بشكل مباشر.

وزارة الثقافة الطفل ten صباح الورد معرض القاهره الدولي للكتاب

مواد متعلقة

ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات "العدل الدولية"؟.. وزير فلسطينى يُجيب

الصورانى: قرار "العدل الدولية" تاريخى وعادل ومنصف للشعب الفلسطينى

البيت الأبيض: نأمل إحراز تقدم فى المحادثات بشأن المحتجزين بقطاع غزة

بمشاركة مصر وإسرائيل وقطر وأمريكا.. باريس تستضيف اجتماعًا بشأن غزة خلال أيام

وزير فلسطينى سابق: قرار “العدل الدولية” وثيقة إدانة تاريخية ضد إسرائيل

الشلالدة: قرارات "العدل الدولية" أثبتت جريمة الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبى جنوب غزة

جمال عنايت: قرارات "العدل الدولية" خطوة فى سبيل إقامة دولة فلسطين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ارتفاع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية فى الإسكندرية لـ2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندي: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟