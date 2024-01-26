الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبى جنوب غزة

محيط مجمع ناصر
محيط مجمع ناصر

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن ارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

قصف محيط مجمع ناصر

وقبل قليل، واصل الاحتلال قصفه المدفعي على محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بجانب سماع أصوات اشتباكات.

نفاد الطعام والأدوية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي لليوم الخامس.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 150 كادرًا صحيًا و350 مريضًا ومئات الأسر النازحة بمجمع ناصر في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف.

مجمع ناصر الطبي انقطاع الكهرباء خان يونس قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يواصل قصف محيط مجمع ناصر الطبى بخان يونس

أبو الغيط: قرارات "العدل الدولية" انتصار للقيم الإنسانية

حامد فارس: قرار "العدل الدولية" دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة فى غزة

بعد قرار "العدل الدولية".. ما ردود الأفعال داخل أروقة الحكومة الفلسطينية؟

عقب قرار "العدل الدولية".. بعثة فلسطين تبحث خطة التحرك بمجلس الأمن والجمعية العامة

باحث: إسرائيل باتت فى قفص الاتهام ومعزولة دوليًا

رئيس الوزراء الفلسطينى: قرار "العدل الدولية" يضع حدًا للإجرام وإفلات إسرائيل من العقاب

محامٍ دولى: قرار محكمة العدل الدولية يُعزز مشروعية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع