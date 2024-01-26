"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبى جنوب غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن ارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

قصف محيط مجمع ناصر

وقبل قليل، واصل الاحتلال قصفه المدفعي على محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بجانب سماع أصوات اشتباكات.

نفاد الطعام والأدوية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي لليوم الخامس.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 150 كادرًا صحيًا و350 مريضًا ومئات الأسر النازحة بمجمع ناصر في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف.