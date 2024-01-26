حامد فارس: قرار "العدل الدولية" دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة في غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، هو قرار تاريخي بإدانة إسرائيل واتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان متوقع في الأساس.

التدابير المؤقتة دليل قاطع على أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية

وأضاف فارس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه كان هناك توقع أكبر من هذا بأن تقوم العدل الدولية بإصدار قرار بوقف شامل لإطلاق النار، ولكن مجرد اتخاذ المحكمة هذه التدابير المؤقتة هو دليل قاطع على أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بركنيها المادي والمعنوي.

وأوضح، أن قرار العدل الدولية ضد إسرائيل قرار فاضح لسياستها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، ودليل قاطع على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك انحسار بشكل واضح لدور إسرائيل من وجود دعم دولي حقيقي لها.

