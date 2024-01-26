الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار "العدل الدولية" يضع حدًا للإجرام وإفلات إسرائيل من العقاب

أشتية
أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، يضع حدًا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

  فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية

وأوضح، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن القرار يذكر العالم أنه لا دولة فوق القانون.

من جهته  قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أننا كنا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية وقفا فوريًا لإطلاق النار.

عزل إسرائيل 

وقبل قليل، قالت حركة حماس، إن قرار محكمة العدل الدولية، بشان اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يسهم في عزل إسرائيل.

قرارات قوية من "العدل الدولية" ضد الاحتلال

وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 15 صوتا مقابل صوتين وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين

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