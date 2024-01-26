الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لا بد من تدخلات لقوى عظمى للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

هيثم أبوسعيد
هيثم أبوسعيد

أكد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من تدخلات لقوى عظمى للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف سعيد، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الأزمة ستطول لا سيما بعد دعم الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات العسكرية.

وأوضح: إن إسرائيل تواجه أزمة داخلية، وأظن أن الاحتلال لن يصغي إلى قرارات محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية حقوق الانسان الاحتلال الفلسطينيين قطاع غزة محكمة العدل الدولية

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