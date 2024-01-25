رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: محكمة العدل الدولية بصدد إصدار حكم ضد إسرائيل

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن ما سنتوقعه في الغد من قبل محكمة العدل الدولية، هو إصدار حكم ضد إسرائيل بوجوب وقف فوري لإطلاق النار وفتح كل المعابر الإنسانية، والتطرق إلى بعض المواد للإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أنه لن يتم البت في قضية التفاصيل الدقيقة لهذه العملية وسيتم توجيه إنذار للاحتلال الإسرائيلي بوجوب وقف كل هذه الأعمال.

وأضاف سعيد، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي سيكون له رد فعل سلبي، رغم أن المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة يحتم إلزامية الأطراف الذين وقعوا وقبلوا رسميًا اختصاص المحكمة، وذلك إما بصفة خاصة أو بصفة عامة، مشيرًا إلى أننا سنكون أمام مشهدية قانونية مختلفة سيلجأ المتضرر أي جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تنفيذ قرارات المحكمة.

وأوضح، أنه يمكن الاستفادة أيضًا من مقررات محكمة العدل الدولية حتى لو استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لاحقًا لدى المحاكم الفيدرالية والجنائيية الدولية.