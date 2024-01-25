أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى أمس قوية وواضحة ومباشرة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، كانت قوية وواضحة ومباشرة، لأنها تناولت كل الأوضاع، سواء على الصعيد الداخلي، خاصة ما يهتم به الموطن من أوضاع اقتصادية أو في المحيط الإقليمي.

وأضاف سلامة، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه إذا أشرنا إلى الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي أولًا فيما يتعلق بالمحيط الإقليمي وتأثيرة على الأوضاع الداخلية، سنكتشف أن الرئيس السيسي أكد المؤكد، بمعنى التأكيد على الموقف التاريخي والالتزام التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن مصر هي أكثر الدول التي كانت ولا تزال تقدم كل المساندة والدعم للقضية الفلسطينية في كل المستويات، سواء السياسي أو الدبلوماسي أو العسكري أو الإغاثي أو إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي المتعدد على قطاع غزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أظهر الدور المحوري لهذه القضية، خاصة فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.