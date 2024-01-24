الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: إسرائيل هى السبب فى تعثر إدخال المساعدات إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه قبل الأزمة الحالية في غزة، كان يدخل للقطاع 600 شاحنة يوميًا، مشيرًا إلى أننا لم نصل في أعلى تقدير منذ يومين أو ثلاثة إلى أكثر من 220 شاحنة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك أحاديث كثيرة ترددت حول أن مصر هي السبب في الأزمة الحالية بغزة، لافتًا إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة.

وتابع الرئيس السيسي: الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر من قبل إسرائيل كي ندخل المساعدات إلى سكان قطاع غزة دون أن يتعرض لها أحد هي التي أدت إلى الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه، في ظل الصراع القائم بينهم من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وواصل: "الناس دي عيشة إزاي.. اتقال كلام كتير على مصر إنها السبب.. هروح من ربنا فين لو أنا السبب.. أقولها اليوم عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن نعمل كده أبدًا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة عيد الشرطة اكسترا نيوز معبر رفح

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