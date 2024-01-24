الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: غلق مدارسنا فى قطاع غزة حرم 300 ألف طفل من التعليم

غزة
غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إغلاق جميع مدارس الوكالة في قطاع غزة حرم 300 ألف طفل من التعليم، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت “الأونروا”، أن التعليم مدمر بقطاع غزة منذ بدء الأعمال العدائية ما حرم أكثر من 625 ألف طالب و22 ألف مدرس من التعليم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 570 ألف شخص في قطاع غزة، يواجهون جوعًا كارثيًا وندعو إلى زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة.

وأكدت "الأونروا"، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات تعوق قدرتنا على تقديم المساعدات بأمان وفاعلية.

القاهرة الإخبارية أونروا قطاع غزة التعليم الأعمال العدائية

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