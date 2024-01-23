الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافروف: واشنطن تعطل وقف إطلاق النار فى غزة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن تعطل وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا يعنيها المدنيون في غزة.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين، والبنية التحتية الصحية في غزة تمت إبادتها من الاحتلال، كما أن شمال غزة مُحيت وأصبحت غير صالحة للسكن.

وأكد، أن شعب غزة يعاني من حمام دم ويجب وقف إطلاق النار بالقطاع، لافتًا إلى أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع غزة.

وأوضح، أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط خطيرة، والتطورات على حدود لبنان خطيرة، وأنه يجب تنفيذ القرارات الأممية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن غزة واشنطن شمال غزة ازدواجية المعايير

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