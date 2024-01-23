الفصائل العراقية تستهدف قاعدة عين الأسد بالطيران المُسير

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بقيام الفصائل العراقية باستهداف قاعدة عين الأسد، غرب العراق، مرتين بالطيران المُسير.

وفي سياق آخر، ارتقى منذ صباح اليوم 25 شهيدًا فلسطينيًا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ الصباح؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا، و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".