الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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25 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي في خان يونس منذ الصباح

خان يونس جنوب قطاع
خان يونس جنوب قطاع غزة

 أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بارتقاء 25 شهيدًا فلسطينيًا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ الصباح؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا، و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الاحتلال ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 مصابًا خلال 24 ساعة.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال قصف 25 شهيد خان يونس قطاع غزة

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