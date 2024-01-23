مصر والاتحاد الأوروبى يشاركان مخاوفهما من الموقف الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن مصر والاتحاد الأوروبي يشاركان مخاوفهما من الموقف الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك في بيان مشترك لهما.

وأكد البيان المشترك، أن مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الحاجة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية والطبية الفوري والمستدام وغير المشروط لقطاع غزة، مؤكدين رفضهما التام لأي شكل من أشكال التهجير في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح البيان المشترك، أن مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى تأكيدهما على أهمية الحفاظ على حقوق الملاحة والحريات في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي.