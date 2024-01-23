نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: التوسع في المحطات النووية سيوفر على الدولة 2.25 مليار دولار سنويًا

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هئية البترول الأسبق، إن مصر في حاجة إلى مزيد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية، وبالتالي فإن انضمامها للبريكس سيفيدها كثيرًا في عملية التوسع في الأنشطة الاستثمارية المختلفة التي تحقق لمصر الآمال العريضة لها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوجز مزايا وفوائد مشروع محطة الضبعة النووية بكلمات بسيطة جدًا.

وأضاف يوسف، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن المحطات البديلة التي لدينا الآن هي المحطات الغازية (سيمنز) والتي تعادل محطة طاقة نووية بطاقة 4800 ميجا وات، والمحطة البديلة تستهلك في اليوم ما يوازي 750 مليون قدم مكعب غاز في اليوم، وتكلفتهم عالميًا الآن حوالي 7 مليونات دولار يوميًا، وفي السنة 2.25 مليار دولار لتشغيل المحطة.

وأكد أن المحطة النووية لا تستهلك طاقة أحفورية على الإطلاق، ومع المقارنة مع المحطات الغازية سيتم توفير 2.25 مليار دولار سنويًا نتيجة التوسع في المحطات النووية، مشيرًا إلى أن عمر تلك المحطات الافتراضي 100 عام ولا تتأثر بالتقلبات الجوية ولا الحرارة والرطوبة العالية أو حتى المتغيرات الجوية.