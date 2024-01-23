الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء حلمى: تنويع مصادر الطاقة أمر له مردود اقتصادى ضخم على مصر

ضياء حلمي
ضياء حلمي

قال الدكتور ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تنويع مصادر الطاقة أمر له مردود اقتصادي ضخم على الخطط المصرية، ولكن له مردود على الصناعة والمواطن، لأنها طاقة آمنة مستدامة طويلة الأجل ورخيصة.

وأضاف حلمي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع الضبعة النووية يعتبر أهم وأكبر مشروع مصري قومي في العصر الحديث، كما أن له دلالات كبيرة، مؤكدًا أن الاجتماع اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت به رسائل كثيرة متبادلة، توحي بمزيج من تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، والرابطة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

وأوضح، أن الصناعة تعود على المواطن بشكل غير مباشر حتى وإن لم يكن يمتلك مصنعًا، ولكنه يعود على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن القطاعات الأخرى للطاقة هي مصدر الحياة، وتوقف أو تعثر سلاسل إمداد الطاقة أمر خطير للغاية، وينعكس بشكل مباشر على كل مواطن.

اكسترا نيوز مشروع الضبعة النووية مصادر الطاقة التعاون الاقتصادى الرئيس عبدالفتاح السيسي الطاقة

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