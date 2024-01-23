الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سوناك: نعمل مع واشنطن لإيصال مساعدات جديدة لغزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيصال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن أن إسرائيل لا تريد حربًا في لبنان، لكنها مستعدة لأي وضع قد يتطور في الشمال، حسبما أفادت قناة "الغد" الفضائية"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن مقتل 24 جنديًا في غزة، أمس، يعد ضربة قوية.

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