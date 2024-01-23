"كتائب القسام" تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وإصابة آخرين، جراء تفجير غرفة مفخخة في قوة إسرائيلية راجلة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وفقًا لقضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

كما استهدفت كتائب القسام 3 جرافات إسرائيلية بقذائف التاندوم والياسين 105 غرب مدينة خان يونس.

وقبل قليل، دمرت كتائب القسام ناقلة جند ودبابة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة، مضيفة: "دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى تفجير دبابة صهيونية بعبوة ثاقب في محور التقدم غرب خان يونس في محيط الحي الياباني"؛ وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.