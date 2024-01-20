السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتلاعب بالكلمات فيما يتعلق بمصير غزة لإنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلة انتظرت خروج يوم السبت لإعلان كم هائل من التصريحات والتي أولها فيما يتعلق بنفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بادين بأنه لا مشكلة لديه في إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو كسر قوانين يوم السبت وخرج ببيان من مكتبه ظهر اليوم، ومع انتهاء يوم السبت وفق الديانة اليهودية، خرج نتنياهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأوضح فيها تفاصيل هذا البيان وحاول التلاعب في الكلمات فيما يتعلق بمصير قطاع غزة، بعد الحرب وما يسمى إسرائيليًا باليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

وأوضحت، أن نتنياهو، أكد أنه ستكون هناك سيطرة عسكرية كاملة من غور الأردن وحتى منطقة غزة، مؤكدةً أن هذا ينهي وينسف حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

ونوّهت، إلى أن نتنياهو، أشاد في هذه التصريحات بوزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكذلك وزير الطاقة الإسرائيلي، الذين أكدوا أن إقامة الدولة الفلسطينية يعني إفساح المجال لحماس بأن تشن هجومًا مشابهًا لما حدث في السابع من أكتوبر.

القاهرة الإخبارية القدس نتنياهو دولة فلسطينية قطاع غزة حماس السابع من أكتوبر

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