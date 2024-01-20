السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: لبنان لن يقف صامتًا أمام الاعتداءات الإسرائيلية والرد سيكون بالمثل

غزة
غزة

أكد العميد بسام ياسين، الخبير العسكري، أن كل طرف يتعرض للاعتداء له حق الرد، ولبنان لن يصمت على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن ما من عملية قصف حدثت في الأراضي اللبنانية إلا وسيتم الرد عليها من قبل حزب الله.

وأضاف ياسين، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث على الجبهة اللبنانية وامتدادًا نحو دمشق موجة من الاغتيالات التي يتم تنفيذها عبر مراحل، مشيرًا إلى أن عمليات المراقبة الجوية اليومية شبه الدائمة تسمح بتتبع هذه الأحداث، حيث يتضح يومًا بعد يوم دقة المعلومات التي تحصل عليها إسرائيل من قبل عملائها ومن أجهزة مراقبة بغية تنفيذ عمليات سواء في لبنان أو في الداخل السوري.

وأوضح أن قواعد الاشتباك تتغير عند وجود أي هدف يجد أي طرف من أطراف النزاع أنه هدف قيّم، وبالتالي يخلق له وضعًا يسمح له بتجاوز قواعد الاشتباك لتحقيق هذا الهدف.

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