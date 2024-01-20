باحث سياسى: لا يمكن اقتصار مشهد الصراع على إسرائيل وإيران

قال أسامة دنُّورة، الكاتب والباحث السياسي، إنه لا يمكن أن يقتصر مشهد الصراع على إسرائيل وإيران، لأن هذا يجافي الحقائق، فهناك شعب فلسطيني مظلوم وجولان محتل وصراع عربي إسرائيلي وفلسطيني إسرائيلي وسوري إسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك طرفًا داعمًا وهو الطرف الإيراني للحق العربي.

وأضاف "دنورة"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم بأسره على حافة الهاوية، فإذا كان هناك اشتباك موسع على مسرح الشرق الأوسط، فهذا بكل تأكيد ذو أبعاد عالمية كما نشاهد في البحر الأحمر.

وأوضح أن هذا الخطر يهدد العالم بداية من الشرق الأوسط أو انطلاقًا منه لهدف وحيد هو حماية رأس نتنياهو الذي يخشى اليوم نهاية المواجهة الفاشلة في غزة، وأن يحمل المسئولية عن فشل 7 أكتوبر وبعده عن الفشل في غزة، ويلحقه أيضًا سيف القضاء الذي يتابعه بشأن قضايا فساد، إضافة إلى عودة الانشقاق حول ما يتعلق بالإصلاح القضائي في إسرائيل.

وأكد أن كل هذا يحاول نتنياهو الهرب منه بتعريض أمن العالم للخطر عبر تهديده بتوسيع مساحة المواجهة، وهذا أمر يجب أن تعييه جميع الأطراف للجم هذه العربدة الإسرائيلية.