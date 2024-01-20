السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر فى غزة بالقصف الجوى والمدفعى

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن ما يحدث على الأرض يعد تصاعدا لوتير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات الاحتلال من قليل، شنت عددًا من الأحزمة النارية في المنطقة الغربية لمدينة غزة استهدفت خلالها مناطق حي النصر ومخيم الشاطئ وأبراج الفيروز وأبراج الكرامة، وأبراج المخابرات ومنطقة المقوسي، والتي تقع جميعها غرب مدينة غزة.

وتابع: "العدوان على المنطقة الغربية لمدينة غزة، يتزامن مع عدوان من قبل المدفعية الإسرائيلية والتي تطلق قذائفها بشكل مكثف على المنطقة الشرقية لمدينة غزة، والمنطقة الشمالية لمحافظة الشمال والتي تضكم بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا".

القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الأحزمة النارية المدفعية الإسرائيلية طائرات الاحتلال

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