الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جون كيربى: بايدن لا يزال يؤمن بتحقيق حل الدولتين

جون كيربي
جون كيربي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدين، لا يزال يؤمن بتحقيق حل الدولتين.

وأضاف كيربي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة، تعمل على أن يكون هناك حل سلمي في المنطقة، مشيرًا إلى أنه واشنطن تتابع باستمرار، وبشكل يومي الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن ونتنياهو ناقشا ضرورة تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة.

وأشار "كيربي"، إلى أن الولايات المتحدة وجهت ضربات جديدة للحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الحوثيون لا يزال لديهم بعض القدرات الهجومية.

القاهرة الإخبارية حل الدولتين قطاع غزة المدنيين الحوثيون اليمن

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