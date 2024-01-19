الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلى يحول دون زيادة المساعدات لشمال غزة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن القيود التي وضعتها إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة في شمال غزة.

من ناحية أخرى، اتهم أجيت سونغاي، وهو مسئول في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة.

وقال المسئول الأممي خلال مقابلة عبر الفيديو للصحفيين في غزة، إنه التقى برجال احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين كما أطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات.