جالانت: سنواصل المعارك على الحدود الشمالية إذا استمر القتال في الجنوب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال سيواصل المعارك على الحدود الشمالية إذا استمر القتال في الجنوب، مشيرًا إلى أنهم لن يقبلوا الوضع الحالي طويلا؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنهم ملتزمون بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان ونقترب من اتخاذ القرار.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه يفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية، ومستعدون أيضًا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية.