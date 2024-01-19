عضو البرلمان الهولندى: إسرائيل تنفذ عدوانًا وحشيًا فى غزة

أكد ستيفان فان بارلي، عضو البرلمان الهولندي، أن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق سكان قطاع غزة.

وقال بارلي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة عدوان وحشي ولا يمكنه توصيفه بأنه دفاع عن النفس، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

وأوضح، عضو البرلمان الهولندي، أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع والقصف المكثف لجعل غزة غير صالحة للعيش فيها.